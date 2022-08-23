Сегодня в 06:00

Федук, Мэйби Бэйби, Наша Таня, Hot Chip и другая музыка за неделю

По традиции подводим итоги за семь дней в музыке. В этой подборке — новые альбомы Мэйби Бэйби и Hot Chip, новые хиты Федука и Нашей Тани и многое другое.

Три альбома недели

«Мэйбилэнд» Мэйби Бэйби. Гиперпоп на русском и по-русски. С полунамеками и карнавальным антуражем. С лопающимся как надутая жвачка битом. Яркая и по-хорошему бездумная пластинка.

«Freakout/Release» Hot Chip. Hot Chip как Hot Chip. Новая волна, фанк, гуттаперчевый хаус, интимные баллады под синтезатор, спетые интеллигентным голосом на грани отчаяния.

«Засранцы против ГАИ» «Шумных и угрожающих выходок». Группа из объединения «Новый сибирский порядок» поет о порядке совсем не новом. Многословный и многослойный громкий и наэлектризованный рок от имени человека, которому очень непросто летом 2022 года. От нашего то есть имени.

Три сингла недели

«Стильный Ай» Feduk. Федор Инсаров залетает на гэридж-бит и напоминает, кто в здании батя. Получается весьма убедительно.

«I Knew It» «Союза» и Kate NV. Лучшая новая белорусская группа и одна из лучших российских исполнительниц спасают наши души под оркестр и флейту. Хочется плакать.

«Глупый ход» Нашей Тани. Наша любимая смарт-поп-певица поет о том, как «комфортно в дискомфорте». Самый ее светлый и теплый сингл.

Это и остальное — в плейлистах

Из‑за ухода лейблов и стримингов из России какие‑то песни доступны не везде. Что делать, вы знаете.

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