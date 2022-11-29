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На месте H&M откроются магазины российских и турецких брендов
Дарья Мельникова
Сегодня в 10:04

В России на месте магазинов H&M откроются точки отечественных и турецких брендов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя направления аренды торговых помещений CORE.XP Надежду Цветкову.

«Площадки H&M активно занимают бренды российской Melon Fashion Group (МФГ), российский бренд женской одежды и аксессуаров Lime, сеть мультибрендовых магазинов модной одежды и аксессуаров „Снежная королева“, а также турецкий фешен-бренд Koton и другие», — рассказала она.

По словам Цветковой, например, в ТРЦ «Сургут Сити Молл» площадь H&M между собой поделили бренды Zarina и Befree. Магазины должны будут открыться к марту 2023 года. А в пензенском торгово-развлекательном комплексе «Коллаж» площадку отдали под флагманский магазин Befree и Kuchenland.

Руководитель направления аренды торговых помещений CORE.XP заметила, что срок открытия связан с состоянием помещения. «Также фешен-бренды предпочитают открываться с новой коллекцией, а не в период распродаж декабря-февраля», — добавила она.

H&M объявил об окончательном уходе из РФ в июле, а в августе открыл большую часть точек для проведения финальных распродаж. На сегодняшний день известно, что ретейлер закрыл уже 80% российских магазинов — 114 из 146.

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