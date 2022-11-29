На месте H&M откроются магазины российских и турецких брендов

По словам Цветковой, например, в ТРЦ «Сургут Сити Молл» площадь H&M между собой поделили бренды Zarina и Befree. Магазины должны будут открыться к марту 2023 года. А в пензенском торгово-развлекательном комплексе «Коллаж» площадку отдали под флагманский магазин Befree и Kuchenland.