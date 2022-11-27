Суды в Москве начнут рассматривать первые дела против физлиц-иноагентов

Ходорковского и Каспарова внесли в реестр физлиц-иноагентов 20 мая этого года. В базе Минюста в разделе «Сведения об иностранных источниках» рядом с фамилией Ходорковского указана Украина, а рядом с Каспаровым — Украина и организация Human Rights Foundation.