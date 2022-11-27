Суды в Москве начнут рассматривать первые дела против физлиц-иноагентов

Суды в Москве впервые начнут рассматривать дела по статье, введенной 24 февраля о «нарушении обязанностей физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента». На это обратил внимание юрист Павел Чиков.
Первыми фигурантами по новой статье 19.7.5-4 КоАП стали Михаил Ходорковский*, Гарри Каспаров* и Евгений Киселев*.
2 декабря в Мещанском суде пройдет слушание по делу Михаила Ходорковского. 8 декабря Тверской суд рассмотрит аналогичное дело журналиста Евгения Киселева. 12 декабря в Хамовническом суде назначено заседание по делу Гарри Каспарова.
Статья предусматривает штраф от 10 до 30 тыс. рублей.
Ходорковского и Каспарова внесли в реестр физлиц-иноагентов 20 мая этого года. В базе Минюста в разделе «Сведения об иностранных источниках» рядом с фамилией Ходорковского указана Украина, а рядом с Каспаровым — Украина и организация Human Rights Foundation.
Журналиста Евгения Киселева внесли в реестр 5 апреля. В качестве источника финансирования Минюст указал Украину.
*Внесены Минюстом в реестр физлиц-иноагентов.