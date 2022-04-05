Минюст создал реестр физлиц-иноагентов. В него попали Евгений Киселев и Матвей Ганапольский*

Министерство юстиции России опубликовало новый реестр иноагентов — в этот раз для физических лиц. Об этом пишет «Интерфакс».

Первыми в список попали журналисты Евгений Киселев и Матвей Ганапольский*. По данным перечня, они осуществляют политическую деятельность, при этом получая финансирование от Украины.

Киселев — советский, российский и украинский журналист, политический обозреватель и телеведущий. На данный момент он живет в Киеве и работает на телеканале «Украина 24».

Ганапольский — российский и украинский журналист, режиссер и писатель. Он был ведущим на радио «Эхо Москвы», грузинского телеканала «ПИК», украинского канала NewsOne, писал для газеты «Московский комсомолец». В 2014 году он уехал из России в Украину, и спустя два года получил гражданство страны.

О том, что Минюст планирует создать реестр физлиц-иноагентов, стало известно в феврале 2021 года. Он стал четвертым перечнем иностранных агентов. Также существуют НКО-иноагенты, СМИ-иноагенты и незарегистрированные организации-иноагенты.

*Евгений Киселев и Матвей Ганапольский внесены Минюстом в реестр физлиц-иноагентов.