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RHCP выпустили трек «The Shape I’m Takin'»
Дарья Мельникова
Сегодня в 11:59

Группа Red Hot Chili Peppers выпустила трек под названием «The Shape I’m Takin'». Ранее он выходил эксклюзивно на японском CD-издании альбома «Return of the Dream Canteen».

«Разве ты не любишь меня, детка / Форму, которую я принимаю / Джангл на дискотеке, джангл — это то, ради чего они сюда пришли», — поет Энтони Кидис в припеве песни под фанковый ритм.

В 2022 году Red Hot Chili Peppers впервые опубликовали два альбома за год. Так, 1 апреля группа показала свой 12-й студийник «Unlimited Love». Это был первый альбом коллектива после «The Getaway» 2016 года и первый, записанный с гитаристом Джоном Фрушанте с 2006-го, когда свет увидел знаковый «Stadium Arcadium».

А 14 октября состоялся релиз «Return of the Dream Canteen». В записи пластинки RHCP помогал Рик Рубин, их давний продюсер.

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