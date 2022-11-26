RHCP выпустили трек «The Shape I’m Takin'»

В 2022 году Red Hot Chili Peppers впервые опубликовали два альбома за год. Так, 1 апреля группа показала свой 12-й студийник «Unlimited Love». Это был первый альбом коллектива после «The Getaway» 2016 года и первый, записанный с гитаристом Джоном Фрушанте с 2006-го, когда свет увидел знаковый «Stadium Arcadium».