Red Hot Chili Peppers выпустили новый альбом «Unlimited Love»

Это первый лонгплей коллектива за шесть лет и первый, записанный с гитаристом Джоном Фрушанте, с 2006-го, когда свет увидел знаковый «Stadium Arcadium».

Red Hot Chili Peppers выпустили свой 12-й альбом «Unlimited Love». Послушать его можно на Apple Music и Spotify .

В честь выхода пластинки группа получила именную звезду на Аллее Славы в Голливуде. На церемонию вручения пришли друзья группы, в том числе Боб Форрест, Джордж Клинтон и Вуди Харрельсон.

Red Hot Chili Peppers была основана в 1983 году в Калифорнии вокалистом Энтони Кидисом, басистом Майклом Балзари, гитаристом Хиллелом Словаком и барабанщиком Джеком Айронсом. За свою карьеру они продали около 85 млн пластинок, многие из которых занимали верхние строчки чартов. В 2012 году коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла.