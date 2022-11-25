Лидер Bloc Party Келе Окереке анонсировал выход шестого сольного альбома и выложил песню «Vandal»

Лидер британской инди-рок-группы Bloc Party Келе Окереке, выпускающий музыку под именем Kele, опубликовал трек «Vandal». Его можно послушать здесь.
Новая песня войдет в шестой сольный альбом музыканта «The Flames pt. 2» — он, по словам Окереке, станет продолжением прошлогодней пластинки «The Waves Pt. 1». Работа увидит свет 24 марта 2023-го.
На обложке «Vandal» артист сжигает виниловую пластинку (или конверт от нее) великой британской группы 1980-х The Smiths «The Queen is Dead». «Не так много вещей в последнее время заставляли меня гордиться тем, что я британец. Однако, когда я увидел, как люди в Бристоле сносят памятник [работорговцу XVII–XVIII веков Эдварду] Кольстону, я испытал огромную гордость», — пояснил Окереке.
Он добавил: «Это был акт неповиновения, который был мне понятен. И тут я внезапно увидел Британию, в которую мог бы поверить».
Помимо «Vandal» на грядущую пластинку попадут 11 песен. Целиком треклист выглядит так:
1.ㅤ«Never Have I Ever»
2. «Reckless»
3. «And He Never Was The Same Again»
4. «True Love Knows No Death»
5. «Vandal»
6. «Her Darkest Hour»
7. «No Risk No Reward»
8. «Someone To Make Me Laugh»
9. «I’m In Love With An Outline»
10. «Acting On A Hunch»
11. «Kerosene»
12. «The Colour Of Dying Flame»