Лидер Bloc Party Келе Окереке анонсировал выход шестого сольного альбома и выложил песню «Vandal»

На обложке «Vandal» артист сжигает виниловую пластинку (или конверт от нее) великой британской группы 1980-х The Smiths «The Queen is Dead». «Не так много вещей в последнее время заставляли меня гордиться тем, что я британец. Однако, когда я увидел, как люди в Бристоле сносят памятник [работорговцу XVII–XVIII веков Эдварду] Кольстону, я испытал огромную гордость», — пояснил Окереке.