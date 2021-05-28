Келе выпустил альбом «The Waves Pt. 1»

По мнению Clash, на новой пластинке Келе Окереке вновь «продемонстрировал свою безупречную универсальность». Альбом — это «серьезны интроспективный проект, исследующий путешествие Окереке через локдаун», отметило издание.

«„The Waves Pt. 1“ — элегантное собрание работ Келе Окереке. Оно заключает в себе так много глубины и увлекает вас в радостные путешествия, в которых вы никогда не сможете предугадать направлением», — отметили журналисты.

Сам Келе рассказал, что из‑за пандемии был вынужден работать в одиночку, а не с ансамблем других музыкантов, как обычно. Этот опыт певец называет «пугающим, но очень освобождающим», а саму пластинку характеризует как «звук меня самого».