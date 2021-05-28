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Келе выпустил альбом «The Waves Pt. 1»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:55

Британский певец Келе выпустил альбом «The Waves Pt. 1», состоящий из 13 треков. Их можно послушать на различных стриминговых сервисах.

По мнению Clash, на новой пластинке Келе Окереке вновь «продемонстрировал свою безупречную универсальность». Альбом — это «серьезны интроспективный проект, исследующий путешествие Окереке через локдаун», отметило издание.

«„The Waves Pt. 1“ — элегантное собрание работ Келе Окереке. Оно заключает в себе так много глубины и увлекает вас в радостные путешествия, в которых вы никогда не сможете предугадать направлением», — отметили журналисты.

Сам Келе рассказал, что из‑за пандемии был вынужден работать в одиночку, а не с ансамблем других музыкантов, как обычно. Этот опыт певец называет «пугающим, но очень освобождающим», а саму пластинку характеризует как «звук меня самого».

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