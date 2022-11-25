Уитни Хьюстон поет гимн США на Суперкубке в отрывке из байопика «Я хочу с кем‑нибудь потанцевать»

Уитни Хьюстон умерла в феврале 2012 года в одной из гостиниц Лос-Анджелеса в возрасте 48 лет. Официальной причиной смерти стала болезнь сердца, а также злоупотребление запрещенными веществами и антидепрессантами. За свою музыкальную карьеру она получила шесть премий «Грэмми», а также продала более 200 млн пластинок по всему миру.