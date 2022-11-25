Уитни Хьюстон поет гимн США на Суперкубке в отрывке из байопика «Я хочу с кем‑нибудь потанцевать»

Sony Pictures поделилась отрывком из байопика об американской поп-певице Уитни Хьюстон «Я хочу с кем‑нибудь потанцевать». Премьера в Соединенных Штатах состоится 21 декабря.
В видео показан один из самых знаковых моментов в карьере Хьюстон (Наоми Аки): исполнение гимна США («The Star-Spangled Banner») на Суперкубке. Вместе с кадрами со стадиона зрители видят слушателей, пораженных голосом певицы.
Фильм расскажет о превращении Хьюстон в легендарную поп-звезду, затронет ее падение с музыкального олимпа и трагическую смерть в возрасте 48 лет, которой способствовали депрессия и наркозависимость.
Главную роль исполнила Наоми Аки («Леди Макбет»), а менеджера певицы Клайва Дэвиса сыграл Стэнли Туччи («Дьявол носит Prada»). Режиссером картины стала Стелла Меги, снявшая мелодраму «Фотография», а сценарий написал автор «Богемской рапсодии» Энтони МакКартен.
Уитни Хьюстон умерла в феврале 2012 года в одной из гостиниц Лос-Анджелеса в возрасте 48 лет. Официальной причиной смерти стала болезнь сердца, а также злоупотребление запрещенными веществами и антидепрессантами. За свою музыкальную карьеру она получила шесть премий «Грэмми», а также продала более 200 млн пластинок по всему миру.