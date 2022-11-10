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Вышел второй трейлер байопика об Уитни Хьюстон «I Wanna Dance with Somebody»
Денис Ламехов
Сегодня в 15:54

Кинокомпания Sony Pictures Entertainment выпустила второй трейлер байопика об американской поп-певице Уитни Хьюстон «I Wanna Dance with Somebody» («Я хочу с кем‑нибудь потанцевать»). Его можно посмотреть здесь.

В новом ролике находят развитие сразу несколько сцен из предыдущего трейлера — например, конфликт Хьюстон (Наоми Аки) со своим менеджером Клайвом Дэвисом (Стэнли Туччи). Он упрекает ее в том, что исполняемая ею музыка недостаточно соответствует ее идентичности как темнокожей певицы.

Сам Клайв Дэвис выступает продюсером ленты — и на роль себя Туччи он выбрал собственноручно. Режиссером картины стала Стелла Меги, снявшая мелодраму «Фотография», а сценарий написал автор «Богемской рапсодии» Энтони МакКартен. Премьера картины запланирована на 21 декабря.

Уитни Хьюстон умерла в феврале 2012 года в одной из гостиниц Лос-Анджелеса в возрасте 48 лет. Официальной причиной смерти стала болезнь сердца, а также злоупотребление запрещенными веществами и антидепрессантами. За свою музыкальную карьеру она получила шесть премий «Грэмми», а также продала более 200 млн пластинок по всему миру.

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Уитни ХьюстонКлайв ДэвисСтэнли ТуччиЭнтони Маккартен
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