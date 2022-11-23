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Комиссия Думы обратилась в Генпрокуратуру с просьбой признать Doxa экстремистской организацией
Дарья Мельникова
Сегодня в 10:24

Комиссия Думы обратилась в Генпрокуратуру с просьбой признать издание Doxa экстремистской организацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комиссии Василия Пискарева.

«Анализ комиссией материалов издания Doxa, которое действует в том числе из Германии, завершился направлением обращения в Генеральную прокуратуру РФ о признании издания Doxa экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории нашей страны», — сказал он.

Журнал Doxa был создан студентами и аспирантами Высшей школы экономики. В 2021 году полиция задержала редакторов издания за призыв студентов не бояться отчислений за участие в митингах в поддержку Алексея Навального.

Тогда же Басманный районный суд Москвы избрал журналистам Алле Гутниковой, Армену Арамяну, Владимиру Метелкину и Наталье Тышкевич меру пресечения в виде ограничения определенных действий.

12 апреля 2022 года суд отменил меру пресечения. Вместо этого редакторов приговорили к двум годам исправительных работ. Им также на три года запретили администрировать сайты.

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