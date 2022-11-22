Продюсер «Ласкового мая» проиграл суд семье Шатунова о правах на песни группы

«Разин сегодня потерпел поражение. Да, он может подать жалобу в Верховный суд РФ. Но его шансы там близки к нулю. Кроме того, все сделки Разина с правами на песни композитора Сергея Кузнецова, в том числе с иностранными лицами из недружественных стран, ничтожны», — отметили адвокаты семьи Шатунова.