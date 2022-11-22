Реклама
Новости
Продюсер «Ласкового мая» проиграл суд семье Шатунова о правах на песни группы
Семён Гудошников
Сегодня в 18:37

Кассационный суд в Пятигорске оставил без изменений решение о присвоении прав на композиции «Ласкового мая» наследникам бывшего солиста группы Юрия Шатунова. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на адвокатов семьи певца Асель Мухтарову-Казарновскую и Сергея Васильева.

Автором всех хитов «Ласкового мая» был композитор Сергей Кузнецов. Продюсер группы Андрей Разин через суд пытался доказать, что тот передал ему права на песни группы, а также хотел запретить Шатунову их исполнять, когда музыкант еще был жив.

8 июня суд апелляционной инстанции в Ставрополе вынес решение в пользу Шатунова, придя к выводу, что документы, предоставленные Разиным в качестве доказательств, подделка. В том же месяце Шатунов скончался, а после этого продюсер подал кассацию в отношении его наследников.

«Разин сегодня потерпел поражение. Да, он может подать жалобу в Верховный суд РФ. Но его шансы там близки к нулю. Кроме того, все сделки Разина с правами на песни композитора Сергея Кузнецова, в том числе с иностранными лицами из недружественных стран, ничтожны», — отметили адвокаты семьи Шатунова.

Юрий Шатунов ушел из жизни 23 июня из‑за обширного инфаркта. Специально для «Афиши Daily» музыкальный критик Антон Вагин объяснил, в чем была главная заслуга музыканта как певца и секс-символа.

расскажите друзьям
теги
Верховный суд
люди
Юрий ШатуновАндрей РазинСергей КузнецовСергей Васильев
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»