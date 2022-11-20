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В Курской области продлили действие высокого уровня террористической опасности
Виктория Шанина
Вчера в 20:20

В Курской области продлевается действие «желтого» (высокого) уровня террористической опасности. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Мера продлевается на 15 суток – с 21 ноября до 6 декабря.

«Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112», — написал Старовойт.

Впервые «желтый» уровень террористической опасности был введен на территории Курской области 11 апреля. Вместе с тем мера коснулась Брянской и Белгородской областей, а также ряда других российских регионов, граничащих с Украиной.

В конце октября Старовойт заявлял, что власти примут целый комплекс мер по усилению контроля за безопасностью на территории региона. В частности, был установлен повышенный контроль на въезд и выезд в Курчатов, где расположена Курская атомная электростанция, а также усилен контроль на основных магистралях.

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Роман Старовойт
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