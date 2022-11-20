В Курской области продлили действие высокого уровня террористической опасности

В конце октября Старовойт заявлял, что власти примут целый комплекс мер по усилению контроля за безопасностью на территории региона. В частности, был установлен повышенный контроль на въезд и выезд в Курчатов, где расположена Курская атомная электростанция, а также усилен контроль на основных магистралях.