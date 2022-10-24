В Курской области усилят контроль на основных магистралях

Власти Курской области намерены усилить контроль на основных магистралях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на губернатора региона Романа Старовойта.

Он отметил, что это только одна из целого комплекса мер по усилению контроля за безопасностью на территории региона. В частности, уже установлен повышенный контроль на въезд и выезд в Курчатов, где расположена Курская атомная электростанция.

Введение ограничений на въезд в Курскую область или выезд из нее текущая обстановка пока не предполагает, заявил Старовойт. На данный момент в регионе введен средний уровень реагирования.

Формирование третьей линии обороны в Курской области завершат до 5 ноября. С мая в регионе создаются усиленные линии.

«Мы эту работу продолжим, потому что усиливается территориальный гарнизон и войскам требуется специальное обустройство», — добавил Старовойт.