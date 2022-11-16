В Госдуме предложили блокировать сайты, содержащие пропаганду ЛГБТ

Инициативу выдвинул глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. По его мнению, вебресурсы-нарушители должны быть внесены в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.
«Поправка о включении материалов с ЛГБТ-пропагандой в основания внесения сайта в реестр запрещенных мной уже подготовлена и внесена», — заявил Хинштейн, подчеркнув, что поправку обсуждали с профессиональным сообществом.
Также ко второму чтению законопроекта в него добавят запрет видеоигр с упоминанием ЛГБТ-отношений и демонстрацией актов насилия. Если документ примут, в России запретят такие игры, как The Last of Us, The Sims 3 и Life is strange.
Кроме того, в законопроект планируют внести поправку, ужесточающую наказание за повторные нарушения. Повторное наказание за ЛГБТ-пропаганду с использованием интернета или СМИ может грозить тюремным сроком до двух лет.