Лидер «Талибана»* призвал суды руководствоваться законами шариата

Лидер «Талибана»* Хайбатулла Ахундзада на встрече с афганскими судьями приказал расследовать дела о воровстве, похищении людей и «мятеже» согласно законам шариата. Его указание процитировал в твиттере пресс-секретарь террористической организации Забихулла Муджахид.
К делам о «мятеже» может быть отнесено любое политическое сопротивление режиму талибов или призывы к нему. Наказание по ним, согласно шариатским законам, может включать публичную порку. За преступления против конкретных людей предписывается симметричное «возмездие», вплоть до смертной казни.
Как отмечает The Guardian, талибы, несмотря на обещания более мягкого правления, возвращаются к практике, которой они следовали после прихода к власти в 1996–2001 годах. Тогда в Афганистане практиковались публичные жесткие казни.
*«Талибан» признан в России террористической и экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.