Лидер «Талибана»* призвал суды руководствоваться законами шариата

«Талибан» захватил власть в Афганистане в августе прошлого года — через несколько месяцев после вывода из страны войск США и НАТО. За время своего правления движение ввело множество запретов, обязало женщин носить хиджаб, а мужчин — бороды, устроило гонения на представителей ЛГБТ.