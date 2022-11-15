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Лидер «Талибана»* призвал суды руководствоваться законами шариата
Семён Гудошников
Сегодня в 21:08

Лидер «Талибана»* Хайбатулла Ахундзада на встрече с афганскими судьями приказал расследовать дела о воровстве, похищении людей и «мятеже» согласно законам шариата. Его указание процитировал в твиттере пресс-секретарь террористической организации Забихулла Муджахид.

К делам о «мятеже» может быть отнесено любое политическое сопротивление режиму талибов или призывы к нему. Наказание по ним, согласно шариатским законам, может включать публичную порку. За преступления против конкретных людей предписывается симметричное «возмездие», вплоть до смертной казни.

Как отмечает The Guardian, талибы, несмотря на обещания более мягкого правления, возвращаются к практике, которой они следовали после прихода к власти в 1996–2001 годах. Тогда в Афганистане практиковались публичные жесткие казни.

«Талибан» захватил власть в Афганистане в августе прошлого года — через несколько месяцев после вывода из страны войск США и НАТО. За время своего правления движение ввело множество запретов, обязало женщин носить хиджаб, а мужчин — бороды, устроило гонения на представителей ЛГБТ.

*«Талибан» признан в России террористической и экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Подробности по теме
Избиения и групповые изнасилования: как живут ЛГБТК+ при талибах — в отчете Human Rights Watch
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теги
НАТО
люди
Забихулла Муджахид
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