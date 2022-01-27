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Избиения и групповые изнасилования: как живут ЛГБТК+ при талибах — в отчете Human Rights Watch

Семён Гудошников
Сегодня в 18:33

Американская правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала отчет о жизни ЛГБТК-персон в Афганистане под властью «Талибана»*. Документ под названием «Даже если ты отправишься на небеса, мы тебя найдем» занимает 53 страницы и опубликован на сайте НКО.

Для его создания правозащитники опросили 60 ЛГБТК-афганцев в период с октября по декабрь 2021 года. Вывод неутешителен: люди, не соответствующие строгим гендерным нормам, сталкиваются в Афганистане со все более жесткими преследованиями. Публикуем главное из доклада.

Многие из опрошенных сообщили о нападениях, сексуальных домогательствах или прямых угрозах со стороны талибов из‑за своей сексуальной ориентации. Другие рассказали о жестоком обращении со стороны родственников, соседей или романтических партнеров, которые теперь поддерживают «Талибан» или применяют меры против близких, считая, что так обеспечивают свою безопасность.

Некоторые бежали из своих домов из‑за нападений со стороны талибов или их сторонников. Другие наблюдали, как жизнь, которую они выстраивали годами, исчезала в одночасье, а они оказались под угрозой в любой момент стать мишенью из‑за своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности.
Human Rights Watch

Али

Али — 18-летний гомосексуал, который переехал в Кабул из провинции, где живет его семья, после того как брат сообщил родственникам о его сексуальной ориентации. До прихода к власти талибов Али жил относительно хорошей жизнью. Он работал визажистом в салоне красоты и танцором в караоке-баре, где собирались геи.

Когда экстремисты захватили Кабул, молодой человек скрылся на заброшенной фабрике. Али боялся, что его узнают на улице, поскольку он был достаточно известен в квир-сообществе Кабула. Али стали приходить СМС-сообщения с угрозами, он боялся выйти на улицу, поскольку на пустыре рядом иногда собирались талибы. Молодой человек выходил за продуктами лишь рано утром и питался двумя бисквитами в день.

Мать Али сказала ему, что его отец, который близок к высокопоставленному члену «Талибана», использовал свои связи, чтобы выследить сына, потому что он гей. Али рассказал, что его денег на еду хватит только на три дня и что он хочет покинуть страну, чтобы выжить.

Хамид

Хамид около года встречался с молодым человеком, с которым познакомился в университете. После прихода «Талибана» его бойфренд пропал, а через несколько дней его нашли мертвым. Родители погибшего обвинили Хамида в смерти их сына, поскольку до них дошли слухи о его сексуальной ориентации.

Молодому человеку пришлось срочно бежать из страны. «Это было предупреждением и для меня», — заявил он.

Рамиз

Через несколько недель после захвата талибами Кабула 20-летний Рамиз отправился в свой бывший офис, чтобы получить зарплату. Молодой человек работал по профессии, которая преследуется талибами (какой именно, в докладе не уточняется), но он все равно решил совершить поездку, поскольку нуждался в наличных.

Рамизу нужно было проехать через несколько контрольно-пропускных пунктов, и на втором один из вооруженных людей крикнул ему: «Ты изак!» (Изак — уничижительный термин для геев и трансгендерных женщин на языке дари. — Прим. ред.).

Рамиза избили, погрузили в машину и увезли в неизвестное ему место. Там молодого человека избивали четверо мужчин, а затем подвергали групповому изнасилованию в течение восьми часов. «Отныне мы всегда найдем тебя, когда захотим. И будем делать с тобой все что захотим», — сказали Рамизу насильники, отпуская.

Баран

23-летний Баран, житель одного из небольших афганских городов, тоже подвергся изнасилованию. Неизвестный получил его номер телефона и угрожал ему, пока тот не согласился встретиться. На встрече мужчина, назвавший себя членом «Талибана», изнасиловал Барана и поклялся убить, если он кому‑либо расскажет об этом.

Когда о случившемся узнала семья Барана, они напали на молодого человека. Ему пришлось покинуть свой город, спасаясь от угроз со стороны дядей и двоюродных братьев.

Брушна

Брушна жила с семьей своего дяди в небольшой деревне. Примерно за шесть недель до падения Кабула ее двоюродный брат обнаружил девушку со своей партнершей и рассказал обо всем дяде Брушны. По ее словам, дядя хотел ее убить, чтобы «избавиться от позора в семье».

Девушке удалось бежать и вернуться в дом своих родителей в городе. Дядя Брушны приходил к ним и требовал убить племянницу, однако ее родители отказались. Вместо этого они обручили дочь с мужчиной, который не знал, что она лесбиянка.

После прихода к власти талибов ее дядя и кузены присоединились к экстремистам и сочли, что теперь у них есть власть убить Брушну. Родители срочно организовали свадьбу девушке и избили ее, когда та попыталась отказаться. Они сказали мужу Брушны уехать в соседнюю страну, заявив, что там ему будет проще найти работу.

Однако один из двоюродных братьев Брушны тоже приехал в эту страну и рассказал ее мужу, что его жена лесбиянка. После этого супруг стал бить девушку почти каждый день и запретил ей выходить из дома. «Я боюсь, меня убьет или муж, или сын моего дяди», — сказала Брушна во время единственного короткого телефонного разговора, который ей удалось совершить, когда супруга не было дома.

Это лишь малая часть историй

Human Rights Watch приводит и другие рассказы: о том, как гея запер в собачьей клетке собственный дядя; о том, как соседи избили группу транс-женщин, сняв с них одежду; о том, как мужчины, практиковавшие однополый секс, сами присоединялись к талибам и начинали мстить своим бывшим партнерам.

Организация отмечает, что и до прихода талибов гомосексуальные отношения считались в Афганистане противозаконными. Многие из опрошенных сообщили, что подвергались преследованиям и раньше. Однако, когда власть в стране перешла экстремистам, ситуация резко ухудшилась.

Эмиграция — единственный выход

Большинство из опрошенных считают, что их единственный путь к спасению — переезд в страну с большей защитой прав ЛГБТК+. Но пока известно лишь о немногих успешных случаях. Некоторые переезжают в соседние страны, но и там остаются в тяжелом положении. Дело в том, что в граничащих с Афганистаном Иране, Пакистане, Туркменистане и Узбекистане однополые отношения также криминализированы.

В организации, помогающие ЛГБТК-персонам из Афганистана, обратились сотни людей, ищущих возможность уехать. Однако пока лишь Великобритания публично заявила, что примет небольшое число афганских представителей ЛГБТК+.

Как могут помочь другие страны

Human Rights Watch призывает все заинтересованные страны использовать дипломатические рычаги, чтобы заставить «Талибан» признать права всех, включая ЛГБТК+. Правозащитники просят ускорить прием заявлений от ЛГБТК-афганцев на эмиграцию, а тем, кто остался в стране, оказывать гуманитарную помощь. В том числе через профильные программы, поддерживающие ЛГБТК+. Во взаимодействии с гражданскими группами, работающими в сферах здравоохранения и защиты прав женщин, стоит поднимать вопрос о помощи ЛГБТК-афганцам, отмечают правозащитники.

*«Талибан» признана террористической и экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

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