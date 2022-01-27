Американская правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала отчет о жизни ЛГБТК-персон в Афганистане под властью «Талибана»*. Документ под названием «Даже если ты отправишься на небеса, мы тебя найдем» занимает 53 страницы и опубликован на сайте НКО. Для его создания правозащитники опросили 60 ЛГБТК-афганцев в период с октября по декабрь 2021 года. Вывод неутешителен: люди, не соответствующие строгим гендерным нормам, сталкиваются в Афганистане со все более жесткими преследованиями. Публикуем главное из доклада. Многие из опрошенных сообщили о нападениях, сексуальных домогательствах или прямых угрозах со стороны талибов из‑за своей сексуальной ориентации. Другие рассказали о жестоком обращении со стороны родственников, соседей или романтических партнеров, которые теперь поддерживают «Талибан» или применяют меры против близких, считая, что так обеспечивают свою безопасность.

Некоторые бежали из своих домов из‑за нападений со стороны талибов или их сторонников. Другие наблюдали, как жизнь, которую они выстраивали годами, исчезала в одночасье, а они оказались под угрозой в любой момент стать мишенью из‑за своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности. Human Rights Watch

Али Али — 18-летний гомосексуал, который переехал в Кабул из провинции, где живет его семья, после того как брат сообщил родственникам о его сексуальной ориентации. До прихода к власти талибов Али жил относительно хорошей жизнью. Он работал визажистом в салоне красоты и танцором в караоке-баре, где собирались геи. Когда экстремисты захватили Кабул, молодой человек скрылся на заброшенной фабрике. Али боялся, что его узнают на улице, поскольку он был достаточно известен в квир-сообществе Кабула. Али стали приходить СМС-сообщения с угрозами, он боялся выйти на улицу, поскольку на пустыре рядом иногда собирались талибы. Молодой человек выходил за продуктами лишь рано утром и питался двумя бисквитами в день. Мать Али сказала ему, что его отец, который близок к высокопоставленному члену «Талибана», использовал свои связи, чтобы выследить сына, потому что он гей. Али рассказал, что его денег на еду хватит только на три дня и что он хочет покинуть страну, чтобы выжить. Хамид Хамид около года встречался с молодым человеком, с которым познакомился в университете. После прихода «Талибана» его бойфренд пропал, а через несколько дней его нашли мертвым. Родители погибшего обвинили Хамида в смерти их сына, поскольку до них дошли слухи о его сексуальной ориентации. Молодому человеку пришлось срочно бежать из страны. «Это было предупреждением и для меня», — заявил он. Рамиз Через несколько недель после захвата талибами Кабула 20-летний Рамиз отправился в свой бывший офис, чтобы получить зарплату. Молодой человек работал по профессии, которая преследуется талибами (какой именно, в докладе не уточняется), но он все равно решил совершить поездку, поскольку нуждался в наличных. Рамизу нужно было проехать через несколько контрольно-пропускных пунктов, и на втором один из вооруженных людей крикнул ему: «Ты изак!» (Изак — уничижительный термин для геев и трансгендерных женщин на языке дари. — Прим. ред.). Рамиза избили, погрузили в машину и увезли в неизвестное ему место. Там молодого человека избивали четверо мужчин, а затем подвергали групповому изнасилованию в течение восьми часов. «Отныне мы всегда найдем тебя, когда захотим. И будем делать с тобой все что захотим», — сказали Рамизу насильники, отпуская.