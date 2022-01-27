Американская правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала отчет о жизни ЛГБТК-персон в Афганистане под властью «Талибана»*. Документ под названием «Даже если ты отправишься на небеса, мы тебя найдем» занимает 53 страницы и опубликован на сайте НКО.
Для его создания правозащитники опросили 60 ЛГБТК-афганцев в период с октября по декабрь 2021 года. Вывод неутешителен: люди, не соответствующие строгим гендерным нормам, сталкиваются в Афганистане со все более жесткими преследованиями. Публикуем главное из доклада.
Многие из опрошенных сообщили о нападениях, сексуальных домогательствах или прямых угрозах со стороны талибов из‑за своей сексуальной ориентации. Другие рассказали о жестоком обращении со стороны родственников, соседей или романтических партнеров, которые теперь поддерживают «Талибан» или применяют меры против близких, считая, что так обеспечивают свою безопасность.
Али
Али — 18-летний гомосексуал, который переехал в Кабул из провинции, где живет его семья, после того как брат сообщил родственникам о его сексуальной ориентации. До прихода к власти талибов Али жил относительно хорошей жизнью. Он работал визажистом в салоне красоты и танцором в караоке-баре, где собирались геи.
Когда экстремисты захватили Кабул, молодой человек скрылся на заброшенной фабрике. Али боялся, что его узнают на улице, поскольку он был достаточно известен в квир-сообществе Кабула. Али стали приходить СМС-сообщения с угрозами, он боялся выйти на улицу, поскольку на пустыре рядом иногда собирались талибы. Молодой человек выходил за продуктами лишь рано утром и питался двумя бисквитами в день.
Мать Али сказала ему, что его отец, который близок к высокопоставленному члену «Талибана», использовал свои связи, чтобы выследить сына, потому что он гей. Али рассказал, что его денег на еду хватит только на три дня и что он хочет покинуть страну, чтобы выжить.
Хамид
Хамид около года встречался с молодым человеком, с которым познакомился в университете. После прихода «Талибана» его бойфренд пропал, а через несколько дней его нашли мертвым. Родители погибшего обвинили Хамида в смерти их сына, поскольку до них дошли слухи о его сексуальной ориентации.
Молодому человеку пришлось срочно бежать из страны. «Это было предупреждением и для меня», — заявил он.
Рамиз
Через несколько недель после захвата талибами Кабула 20-летний Рамиз отправился в свой бывший офис, чтобы получить зарплату. Молодой человек работал по профессии, которая преследуется талибами (какой именно, в докладе не уточняется), но он все равно решил совершить поездку, поскольку нуждался в наличных.
Рамизу нужно было проехать через несколько контрольно-пропускных пунктов, и на втором один из вооруженных людей крикнул ему: «Ты изак!» (Изак — уничижительный термин для геев и трансгендерных женщин на языке дари. — Прим. ред.).
Рамиза избили, погрузили в машину и увезли в неизвестное ему место. Там молодого человека избивали четверо мужчин, а затем подвергали групповому изнасилованию в течение восьми часов. «Отныне мы всегда найдем тебя, когда захотим. И будем делать с тобой все что захотим», — сказали Рамизу насильники, отпуская.
Баран
23-летний Баран, житель одного из небольших афганских городов, тоже подвергся изнасилованию. Неизвестный получил его номер телефона и угрожал ему, пока тот не согласился встретиться. На встрече мужчина, назвавший себя членом «Талибана», изнасиловал Барана и поклялся убить, если он кому‑либо расскажет об этом.
Когда о случившемся узнала семья Барана, они напали на молодого человека. Ему пришлось покинуть свой город, спасаясь от угроз со стороны дядей и двоюродных братьев.
Брушна
Брушна жила с семьей своего дяди в небольшой деревне. Примерно за шесть недель до падения Кабула ее двоюродный брат обнаружил девушку со своей партнершей и рассказал обо всем дяде Брушны. По ее словам, дядя хотел ее убить, чтобы «избавиться от позора в семье».
Девушке удалось бежать и вернуться в дом своих родителей в городе. Дядя Брушны приходил к ним и требовал убить племянницу, однако ее родители отказались. Вместо этого они обручили дочь с мужчиной, который не знал, что она лесбиянка.
После прихода к власти талибов ее дядя и кузены присоединились к экстремистам и сочли, что теперь у них есть власть убить Брушну. Родители срочно организовали свадьбу девушке и избили ее, когда та попыталась отказаться. Они сказали мужу Брушны уехать в соседнюю страну, заявив, что там ему будет проще найти работу.
Однако один из двоюродных братьев Брушны тоже приехал в эту страну и рассказал ее мужу, что его жена лесбиянка. После этого супруг стал бить девушку почти каждый день и запретил ей выходить из дома. «Я боюсь, меня убьет или муж, или сын моего дяди», — сказала Брушна во время единственного короткого телефонного разговора, который ей удалось совершить, когда супруга не было дома.
Это лишь малая часть историй
Human Rights Watch приводит и другие рассказы: о том, как гея запер в собачьей клетке собственный дядя; о том, как соседи избили группу транс-женщин, сняв с них одежду; о том, как мужчины, практиковавшие однополый секс, сами присоединялись к талибам и начинали мстить своим бывшим партнерам.
Организация отмечает, что и до прихода талибов гомосексуальные отношения считались в Афганистане противозаконными. Многие из опрошенных сообщили, что подвергались преследованиям и раньше. Однако, когда власть в стране перешла экстремистам, ситуация резко ухудшилась.
Эмиграция — единственный выход
Большинство из опрошенных считают, что их единственный путь к спасению — переезд в страну с большей защитой прав ЛГБТК+. Но пока известно лишь о немногих успешных случаях. Некоторые переезжают в соседние страны, но и там остаются в тяжелом положении. Дело в том, что в граничащих с Афганистаном Иране, Пакистане, Туркменистане и Узбекистане однополые отношения также криминализированы.
В организации, помогающие ЛГБТК-персонам из Афганистана, обратились сотни людей, ищущих возможность уехать. Однако пока лишь Великобритания публично заявила, что примет небольшое число афганских представителей ЛГБТК+.
Как могут помочь другие страны
Human Rights Watch призывает все заинтересованные страны использовать дипломатические рычаги, чтобы заставить «Талибан» признать права всех, включая ЛГБТК+. Правозащитники просят ускорить прием заявлений от ЛГБТК-афганцев на эмиграцию, а тем, кто остался в стране, оказывать гуманитарную помощь. В том числе через профильные программы, поддерживающие ЛГБТК+. Во взаимодействии с гражданскими группами, работающими в сферах здравоохранения и защиты прав женщин, стоит поднимать вопрос о помощи ЛГБТК-афганцам, отмечают правозащитники.
*«Талибан» признана террористической и экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена.