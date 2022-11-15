Бэнкси подтвердил авторство семи граффити на территории Украины

Британский уличный художник Бэнкси подтвердил авторство семи граффити, появившихся в разных частях Украины. Об этом сообщил The Arts Newspaper.
Работы Бэнкси обнаружили в том числе в Киеве, Ирпене и Бородянке. На одной из них изображен мужчина, брошенный маленьким мальчиком на пол во время матча по дзюдо. На другом граффити — двое детей, использующие противотанковый еж в качестве качелей.
Кроме того, Бэнкси создал образ женщины в халате и противогазе, держащей огнетушитель в руках, и нарисовал бородатого мужчину, принимающего ванну. Также авторству Бэнкси принадлежат еще две работы, об одной из которых «Афиша Daily» рассказывала ранее.
Бэнкси никак не прокомментировал свой визит на Украину, а также не рассказал подробнее о работе над новыми граффити. Серия украинских муралов стала первыми произведениями мастера за долгое время.
Предыдущие работы Бэнкси появились летом 2021 года на восточном побережье Англии. Художник показал процесс создания рисунков в городах графств Норфолк и Саффолк.