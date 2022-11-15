Бэнкси подтвердил авторство семи граффити на территории Украины

Работы Бэнкси обнаружили в том числе в Киеве, Ирпене и Бородянке. На одной из них изображен мужчина, брошенный маленьким мальчиком на пол во время матча по дзюдо. На другом граффити — двое детей, использующие противотанковый еж в качестве качелей.