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Бэнкси создал новое граффити на территории Украины — в селе Бородянка
Юлия Онодэра
Сегодня в 03:24

Британский уличный художник Бэнкси создал новое граффити на территории Украины. Рисунок анонимного мастера появился в селе Бородянка Киевской области. Об этом Бэнкси рассказал в своем инстаграме*.

Художник нарисовал фигуру девочки-гимнастки на стене разрушенного многоэтажного дома. Героиня мурала стоит на руках и балансирует на фрагменте бетона, оставшегося от постройки.

Бэнкси никак не прокомментировал свой визит на Украину, а также не рассказал подробнее о работе над изображением юной акробатки. Это граффити стало первым произведением мастера за долгое время.

Предыдущие работы Бэнкси появились летом 2021 года на восточном побережье Англии. Художник показал процесс создания рисунков в городах графств Горфолк и Саффолк.

*Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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