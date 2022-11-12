Британский уличный художник Бэнкси создал новое граффити на территории Украины. Рисунок анонимного мастера появился в селе Бородянка Киевской области. Об этом Бэнкси рассказал в своем инстаграме*.
Художник нарисовал фигуру девочки-гимнастки на стене разрушенного многоэтажного дома. Героиня мурала стоит на руках и балансирует на фрагменте бетона, оставшегося от постройки.
Бэнкси никак не прокомментировал свой визит на Украину, а также не рассказал подробнее о работе над изображением юной акробатки. Это граффити стало первым произведением мастера за долгое время.
Предыдущие работы Бэнкси появились летом 2021 года на восточном побережье Англии. Художник показал процесс создания рисунков в городах графств Горфолк и Саффолк.
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