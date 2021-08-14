Бэнкси подтвердил авторство десяти работ на востоке Англии

Уличный художник Бэнкси подтвердил авторство десяти работ, обнаруженных в городах на восточном побережье Англии. Об этом сообщил «Би-би-си» со ссылкой на инстаграм артиста.

Рисунки начали появляться в городах графств Норфолк и Саффолк (Грейт-Ярмуте, Горлстоне, Кромере, Лоустофте и Олтон-Броде) неделю назад. Местные жители заподозрили, что изображения сделаны Бэнкси, но подтверждение появилось только сейчас.

На своей странице в инстаграме художник разместил видео, в котором он приезжает в фургоне в Лоустофт и создает там граффити с крысой, пьющей коктейль на шезлонге. Далее в ролике можно увидеть другие работы: крабов, чайку, детей в лодке, танцующую пару и аккордеониста.