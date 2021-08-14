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Бэнкси подтвердил авторство десяти работ на востоке Англии

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:54

Уличный художник Бэнкси подтвердил авторство десяти работ, обнаруженных в городах на восточном побережье Англии. Об этом сообщил «Би-би-си» со ссылкой на инстаграм артиста.

Рисунки начали появляться в городах графств Норфолк и Саффолк (Грейт-Ярмуте, Горлстоне, Кромере, Лоустофте и Олтон-Броде) неделю назад. Местные жители заподозрили, что изображения сделаны Бэнкси, но подтверждение появилось только сейчас.

На своей странице в инстаграме художник разместил видео, в котором он приезжает в фургоне в Лоустофт и создает там граффити с крысой, пьющей коктейль на шезлонге. Далее в ролике можно увидеть другие работы: крабов, чайку, детей в лодке, танцующую пару и аккордеониста.

Видео автор назвал «A Great British Spraycation» («Великое британское распыление»). Оно, как обычно, не раскрывает личность Бэнкси, но показывает детали его работы над рисунками — например, создание текстуры футболки одного из персонажей и использование трафаретов.

В июне Бэнкси лишился авторских прав на свои граффити «Крыса с радаром» и «Девочка с зонтиком» из‑за желания остаться анонимным. До этого художник потерял права интеллектуальной собственности еще на четыре свои работы.

По мнению Ведомства интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO), регистрация художником своих рисунков как товарных знаков противоречит закону об авторском праве. При этом в 2019 году Бэнкси открыл интернет-магазин — сделать это ему посоветовали юристы.

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