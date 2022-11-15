«Наша земля исчезает — у нас не остается выбора, кроме как стать первой цифровой страной. Наша земля, наш океан, наша культура — самые ценные активы нашего народа. И чтобы уберечь их от вреда, независимо от того, что происходит в материальном мире, мы переместим их в облачное хранилище», — сообщил Кофе.