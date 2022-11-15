Министр иностранных дел тихоокеанского островного государства Тувалу Саймон Кофе заявил, что власти страны намерены создать ее цифровую копию в метавселенной. Его выступление на Конференции ООН по климату COP27 цитирует Reuters.
«Наша земля исчезает — у нас не остается выбора, кроме как стать первой цифровой страной. Наша земля, наш океан, наша культура — самые ценные активы нашего народа. И чтобы уберечь их от вреда, независимо от того, что происходит в материальном мире, мы переместим их в облачное хранилище», — сообщил Кофе.
Причина его заявления — повышение уровня моря из‑за изменений климата и роста температуры на планете. Он происходит из‑за влияния углекислого и других парниковых газов на атмосферу Земли. На прошлой климатической конференции Организации объединенных наций в 2021 году Кофе выступал по колено в воде.
Ранее премьер-министр Барбадоса Миа Моттли заявила, что «два градуса стали бы смертным приговором» для островных государств из‑за экстремальных погодных условий и затоплений. Она отсылала к Парижскому соглашению по климату и договоренности почти двухсот стран мира сдерживать рост температуры на планете ниже двух градусов по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой и стремиться к отметке в 1,5 градуса.
COP27 проходит с 6 по 18 ноября в египетском Шарм-эш-Шейхе. В форуме принимают участие более 62 тыс. членов официальных государственных делегаций (включая Россию), а также участники международных организаций и активисты. Предлагаем прочесть, какие итоги принес прошлогодний саммит COP26 — его результаты удовлетворили далеко не всех.