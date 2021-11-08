Министр Тувалу выступил на конференции ООН по климату, стоя по колено в воде

Министр юстиции, коммуникаций и иностранных дел островного государства Тувалу Саймон Кофе записал речь для конференции Организации Объединенных Наций COP26, стоя по колено в воде. Фотография политика появилась в фейсбуке министерства.
Кофе надел костюм с закатанными брюками и выступил на фоне трибуны и флагов, установленных прямо в море. Так на конференции, посвященной изменению климата, министр хотел привлечь внимание к борьбе Тувалу с повышением уровня воды в океане.
Климатический саммит COP26 открылся в Глазго 31 октября и продлится до 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации из почти 200 стран, от России в Шотландию отправили 270 делегатов. Государства пытаются договориться о правилах реализации Парижского соглашения по климату и обсуждают планы адаптации к изменению климата по всему миру.
Во вторую неделю работы 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет программа, посвященная изменению климата в Тихоокеанском регионе, куда входит и Тувалу, а также миграции и безопасности людей.