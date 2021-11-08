Министр Тувалу выступил на конференции ООН по климату, стоя по колено в воде

Министр юстиции, коммуникаций и иностранных дел островного государства Тувалу Саймон Кофе записал речь для конференции Организации Объединенных Наций COP26, стоя по колено в воде. Фотография политика появилась в фейсбуке министерства.

Кофе надел костюм с закатанными брюками и выступил на фоне трибуны и флагов, установленных прямо в море. Так на конференции, посвященной изменению климата, министр хотел привлечь внимание к борьбе Тувалу с повышением уровня воды в океане.