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Министр Тувалу выступил на конференции ООН по климату, стоя по колено в воде

Виктория Шанина
Сегодня в 12:45

Министр юстиции, коммуникаций и иностранных дел островного государства Тувалу Саймон Кофе записал речь для конференции Организации Объединенных Наций COP26, стоя по колено в воде. Фотография политика появилась в фейсбуке министерства.

Кофе надел костюм с закатанными брюками и выступил на фоне трибуны и флагов, установленных прямо в море. Так на конференции, посвященной изменению климата, министр хотел привлечь внимание к борьбе Тувалу с повышением уровня воды в океане.

© Ministry of Justice, Communication and Foreign Affairs, Tuvalu Government

Климатический саммит COP26 открылся в Глазго 31 октября и продлится до 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации из почти 200 стран, от России в Шотландию отправили 270 делегатов. Государства пытаются договориться о правилах реализации Парижского соглашения по климату и обсуждают планы адаптации к изменению климата по всему миру.

Во вторую неделю работы 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет программа, посвященная изменению климата в Тихоокеанском регионе, куда входит и Тувалу, а также миграции и безопасности людей.

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