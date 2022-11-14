Основательница кафе «Андерсон» сообщила, что во всех точках сети начались проверки

Основательница сети семейных кафе и кондитерских «Андерсон» Анастасия Татулова сообщила, что во всех точках сети (собственных и партнерских) начались масштабные проверки.
«Полчаса назад во всех партнерских и собственных кафе нашей сети началась масштабная операция по окончательному выдворению меня из страны или „в тюрьму или заткнись и катись отсюда“, как передали мне слова сильно высокопоставленного чиновника», — написала она в своем телеграм-канале днем 14 ноября.
По словам предпринимательницы, в адрес ее компании поступало 60 разнообразных налоговых запросов, ни по одному из которых «не нашли ничего». «Теперь решили пойти поискать на „местах“ с маски-шоу, скорее всего, подсунуть что‑то планируется», — предполагает Татулова.
Бизнесвумен говорит, что «сотрудники органов» превышают полномочия и не дают кафе работать. По ее словам, на каждой точке как минимум по пять правоохранителей, которые запугивают сотрудников. Основательница сети просит помочь ей с адвокатами и налоговыми юристами.
Татулова основала сеть кафе «Андерсон» в 2009 году, сейчас она насчитывает 40 точек в России и Казахстане. С июля 2020 по май 2022 года бизнесвумен занимала пост общественного омбудсмена по защите предпринимателей.
В начале пандемии коронавируса она предлагала меры поддержки бизнеса в связи с введенными ограничениями. А позже неоднократно критиковала госполитику в отношении предпринимателей, говоря, что государственные органы и участники рынка по-разному понимают, что именно нужно бизнесу.
Решение уйти с должности омбудсмена Татулова объяснила давлением, но не рассказала, с чьей стороны оно оказывается, отметив лишь, что теперь это «попросту опасно». Позже она заявила, что общественная работа больше не приносит ей удовлетворения, так как ситуация в области защиты прав бизнеса не меняется. После ухода с поста омбудсмена к Татуловой пришли следователи, но она отказалась отвечать на их вопросы.