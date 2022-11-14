Основательница кафе «Андерсон» сообщила, что во всех точках сети начались проверки

Решение уйти с должности омбудсмена Татулова объяснила давлением, но не рассказала, с чьей стороны оно оказывается, отметив лишь, что теперь это «попросту опасно». Позже она заявила, что общественная работа больше не приносит ей удовлетворения, так как ситуация в области защиты прав бизнеса не меняется. После ухода с поста омбудсмена к Татуловой пришли следователи, но она отказалась отвечать на их вопросы.