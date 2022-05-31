Основательница сети «Андерсон» Анастасия Татулова покинет пост омбудсмена по защите предпринимателей

Основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова покинет пост общественного омбудсмена по защите предпринимателей. Об этом сообщает Forbes.

Ее заявление об уходе с должности находится в процессе оформления. Сейчас Татулова завершает ряд процессов, например, обсуждает с Центробанком и Федеральной налоговой службой отмену блокировки корпоративных счетов из‑за неуплаты налогов.

Она рассказала, что продолжает помогать предпринимателям, которые присылают обращения в ее телеграм-канал. Эта работа, согласно ее заявлению, продолжится и после ухода — в том числе она намерена подключить к процессу омбудсмена, который займет пост после нее.

Решение уйти с должности Татулова объяснила давлением, но не рассказала, с чьей стороны оно оказывается и в чем выражено. Деятельность на текущем посту, по словам общественного омбудсмена, «стала попросту опасна» для нее и ее близких.

«Мы обсудили с Борисом Юрьевичем [Титовым] ситуацию — он понял, пошел навстречу. Хотела бы все-таки вернуться к тому, что я прежде всего предприниматель, а не общественный деятель и уж тем более не политик», — рассказала Татулова.

Предпринимательница добавила: «Последнее время 1% своего времени я трачу на себя, 2% — на семью, 5% — на собственный бизнес, который мне интересен, а остальное — на попытки изменить мир».

Она считает, что сделала в роли омбудсмена все, что могла, и в конце концов разошлась во взглядах с государством на то, что необходимо делать.

Татулова стала общественным омбудсменом по защите предпринимателей в июле 2020 года. Во время пандемии коронавируса она неоднократно предлагала меры поддержки бизнеса в связи с введенными ограничениями. Она также направила мэру Москвы Сергею Собянину предложение с комплексом мер поддержки общепита после введения санкций.

25 мая об уходе с должности уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте объявил Борис Титов. «Все мы понимаем — с математикой все неплохо, я думаю, у предпринимателей, — что этот год будет завершающим для меня как уполномоченного по защите прав предпринимателей. <…> Я должен сказать, что это незыблемое правило не только для меня, но и для всех уполномоченных, хотя у нас там начали появляться какие‑то идеи продления дальнейшего [срока]», — заявил он.