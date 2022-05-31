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Основательница сети «Андерсон» Анастасия Татулова покинет пост омбудсмена по защите предпринимателей

Денис Ламехов
Сегодня в 13:10

Основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова покинет пост общественного омбудсмена по защите предпринимателей. Об этом сообщает Forbes.

Ее заявление об уходе с должности находится в процессе оформления. Сейчас Татулова завершает ряд процессов, например, обсуждает с Центробанком и Федеральной налоговой службой отмену блокировки корпоративных счетов из‑за неуплаты налогов.

Она рассказала, что продолжает помогать предпринимателям, которые присылают обращения в ее телеграм-канал. Эта работа, согласно ее заявлению, продолжится и после ухода — в том числе она намерена подключить к процессу омбудсмена, который займет пост после нее.

Решение уйти с должности Татулова объяснила давлением, но не рассказала, с чьей стороны оно оказывается и в чем выражено. Деятельность на текущем посту, по словам общественного омбудсмена, «стала попросту опасна» для нее и ее близких.

«Мы обсудили с Борисом Юрьевичем [Титовым] ситуацию — он понял, пошел навстречу. Хотела бы все-таки вернуться к тому, что я прежде всего предприниматель, а не общественный деятель и уж тем более не политик», — рассказала Татулова.

Предпринимательница добавила: «Последнее время 1% своего времени я трачу на себя, 2% — на семью, 5% — на собственный бизнес, который мне интересен, а остальное — на попытки изменить мир».

Она считает, что сделала в роли омбудсмена все, что могла, и в конце концов разошлась во взглядах с государством на то, что необходимо делать.

Татулова стала общественным омбудсменом по защите предпринимателей в июле 2020 года. Во время пандемии коронавируса она неоднократно предлагала меры поддержки бизнеса в связи с введенными ограничениями. Она также направила мэру Москвы Сергею Собянину предложение с комплексом мер поддержки общепита после введения санкций.

25 мая об уходе с должности уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте объявил Борис Титов. «Все мы понимаем — с математикой все неплохо, я думаю, у предпринимателей, — что этот год будет завершающим для меня как уполномоченного по защите прав предпринимателей. <…> Я должен сказать, что это незыблемое правило не только для меня, но и для всех уполномоченных, хотя у нас там начали появляться какие‑то идеи продления дальнейшего [срока]», — заявил он.

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