Петербургский бизнес попросил губернатора смягчить новогодние ограничения для ресторанов и музеев

Владелица сети кафе «Андерсон» и общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова попросила петербургского губернатора Александра Беглова снизить новогодние ограничения для культурных учреждений и бизнеса города. Ознакомиться с ее обращением можно здесь.

Омбудсмен предложила Беглову и вице-премьеру Дмитрию Чернышенко создать совместную рабочую группу для корректировки действующих ограничений.

Татулова отметила, что полный запрет работать в течение нескольких дней заведениям общепита и сферы развлечений не будет эффективен для городской экономики. Она предложила оставить запрет работать по ночам для кафе и заведений сферы гостеприимства. А полный запрет, по словам Татуловой, стоит ввести только для новогодней ночи.

«Введенные ограничительные меры не смогут предотвратить массовое скопление горожан и гостей города в транспорте, на улицах и в доступных общественных пространствах, но спровоцируют массовое стихийное проведение торжеств, прием пищи и напитков в неприспособленных антисанитарных условиях», — заявила омбудсмен.

Татулова уточнила, что в первую волну пандемии власти Петербурга не смогли прекратить работу многих компаний — они закрылись номинально, на самом деле продолжая работать. То же самое должно случиться и в этот раз, заявила омбудсмен.

Петербургское правительство c 4 декабря ужесточило ограничительные меры из‑за коронавируса в городе: мероприятия свыше 50 человек стало сложнее согласовывать, а также закрылись парки и океанариумы. Для детей до 16 лет также закрылись мероприятия, которые проводят театры, цирки и концертные площадки.