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WADA потребовало дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года и аннулировать ее результаты
Семён Гудошников
Сегодня в 15:17

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовало у Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать 16-летнюю фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. Соответствующий иск WADA опубликован на сайте суда.

Дисквалифицировать спортсменку просят на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года — дня, когда она сдала положительный допинг-тест. Также WADA просит аннулировать все результаты фигуристки после этой даты.

Положительную допинг-пробу на триметазидин Валиева сдала на чемпионате России. После этого она поехала на Олимпиаду в Пекине, где в составе российской сборной выиграла командный турнир, а в личных соревнованиях, на которые добилась пропуска через CAS, заняла четвертое место.

Дело Валиевой расследовало РУСАДА, а WADA требовало у российских коллег вынести вердикт к 4 ноября. Однако в итоге российское агентство заявило, что не будет информировать о дате разбирательства или его итогах, потому что Валиева в силу своего возраста защищенное лицо.

WADA решило передать дело в CAS на основании антидопинговых правил РУСАДА, которые предусматривают такую возможность, если не соблюден дедлайн. Глава WADA Витольд Банька тоже объяснил решение затягиванием с вынесением вердикта со стороны РУСАДА.

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Всемирное антидопинговое агентство
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Камила ВалиеваВитольд Банька
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