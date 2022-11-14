WADA потребовало дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года и аннулировать ее результаты

Дело Валиевой расследовало РУСАДА, а WADA требовало у российских коллег вынести вердикт к 4 ноября. Однако в итоге российское агентство заявило, что не будет информировать о дате разбирательства или его итогах, потому что Валиева в силу своего возраста защищенное лицо.