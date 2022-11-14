WADA потребовало дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года и аннулировать ее результаты

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовало у Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать 16-летнюю фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. Соответствующий иск WADA опубликован на сайте суда.
Дисквалифицировать спортсменку просят на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года — дня, когда она сдала положительный допинг-тест. Также WADA просит аннулировать все результаты фигуристки после этой даты.
Положительную допинг-пробу на триметазидин Валиева сдала на чемпионате России. После этого она поехала на Олимпиаду в Пекине, где в составе российской сборной выиграла командный турнир, а в личных соревнованиях, на которые добилась пропуска через CAS, заняла четвертое место.
Дело Валиевой расследовало РУСАДА, а WADA требовало у российских коллег вынести вердикт к 4 ноября. Однако в итоге российское агентство заявило, что не будет информировать о дате разбирательства или его итогах, потому что Валиева в силу своего возраста защищенное лицо.
WADA решило передать дело в CAS на основании антидопинговых правил РУСАДА, которые предусматривают такую возможность, если не соблюден дедлайн. Глава WADA Витольд Банька тоже объяснил решение затягиванием с вынесением вердикта со стороны РУСАДА.