Российские биржи полностью прекратили операции с акциями Meta*

Прекращение торгов связано с тем, что 11 октября Росфинмониториг внес Meta в перечень террористов и экстремистов. В Центробанке предположили, что на фоне этого акции Meta могут причислить к экстремистским вложениям, а их держателям в этом случае будет грозить уголовное наказание.