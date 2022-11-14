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Российские биржи полностью прекратили операции с акциями Meta*
Виктория Шанина
Сегодня в 09:26

СПБ Биржа прекратила все операции с акциями компании Meta* во всех режимах торгов. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление биржи.

В сообщении СПБ Биржи отмечается, что акции становятся «недоступны для заключения договоров участниками торгов» с 14 ноября. Однако фактически операции с акциями Meta осуществлялись только до 11 ноября включительно, так как 12 и 13 ноября — выходные дни на бирже.

Московская биржа исключила акции Meta из торгов с 12 октября. Таким образом, в России полностью прекращены операции c ценными бумагами компании — будут ли они возобновлены, не уточняется.

Прекращение торгов связано с тем, что 11 октября Росфинмониториг внес Meta в перечень террористов и экстремистов. В Центробанке предположили, что на фоне этого акции Meta могут причислить к экстремистским вложениям, а их держателям в этом случае будет грозить уголовное наказание.

* Компания Meta признана в России экстремистской организацией, деятельность ее сервисов Instagram и Facebook в стране запрещена.

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СПБ БиржаМосковская биржаБанк России
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