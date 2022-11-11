ЦБ: держателям акций Meta* в России в будущем может грозить уголовное преследование

Центральный банк России допустил, что в России держатели акций компании Meta* рискуют понести уголовную ответственность в случае, если ее бумаги будут считать экстремистскими вложениями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина на форуме Finopolis-2022.
«Уголовные риски могут грозить после того, когда легальный статус держателей бумаг будет уточнен. Нам сначала нужно решить, будем ли мы считать акции Meta именно экстремистскими вложениями. Если это будет признано так, то, наверное, будут какие‑то ограничения», — сказал Чистюхин.
21 марта Тверской районный суд Москвы признал Meta экстремистской организацией. Тогда же были запрещены принадлежащие ей соцсети Instagram* и Facebook*, они заблокированы.
* Компания Meta признана в России экстремистской организацией, деятельность ее сервисов Instagram и Facebook в стране запрещена.