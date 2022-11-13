Путин поручил демобилизовать студентов из ДНР и ЛНР

Владимир Путин поручил демобилизовать студентов из Донецкой и Луганской народных республик, ранее призванных на военную службу. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
«В настоящее время силы Народной милиции интегрированы в Вооруженные силы Российской Федерации после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать возвращение к месту обучения», — заявил он.
По словам представителя Кремля, теперь студенты вернутся домой и продолжат обучение.
28 октября Сергей Шойгу отчитался перед Путиным о завершении мобилизации, в рамках которой, по его словам, были призваны более 300 тыс. человек. Отдельный указ президента по этому поводу опубликован не был. По словам Пескова, такой документ не требуется для завершения мобилизации.