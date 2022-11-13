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Путин поручил демобилизовать студентов из ДНР и ЛНР
Семён Гудошников
Сегодня в 16:44

Владимир Путин поручил демобилизовать студентов из Донецкой и Луганской народных республик, ранее призванных на военную службу. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«В настоящее время силы Народной милиции интегрированы в Вооруженные силы Российской Федерации после вступления ДНР и ЛНР в состав России. Путин дал поручение провести демобилизацию студентов и организовать возвращение к месту обучения», — заявил он.

По словам представителя Кремля, теперь студенты вернутся домой и продолжат обучение.

28 октября Сергей Шойгу отчитался перед Путиным о завершении мобилизации, в рамках которой, по его словам, были призваны более 300 тыс. человек. Отдельный указ президента по этому поводу опубликован не был. По словам Пескова, такой документ не требуется для завершения мобилизации.

Студенты очной и очно-заочной форм обучения были освобождены от мобилизации, согласно указу Путина.

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Владимир ПутинДмитрий ПесковСергей Шойгу
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