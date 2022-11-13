Путин поручил демобилизовать студентов из ДНР и ЛНР

28 октября Сергей Шойгу отчитался перед Путиным о завершении мобилизации, в рамках которой, по его словам, были призваны более 300 тыс. человек. Отдельный указ президента по этому поводу опубликован не был. По словам Пескова, такой документ не требуется для завершения мобилизации.