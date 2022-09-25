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Путин отдельным указом дал студентам отсрочку по мобилизации
Рустам Абдуллин
Сегодня в 05:57

24 сентября российский президент Владимир Путин подписал указ, дающий отсрочку по мобилизации студентам очной и очно-заочной форм обучения, которые впервые получают среднее профессиональное и высшее образование в государственных учреждениях. Документ опубликовали на сайте Кремля.

На горячей линии Минобрнауки уточнили, что аспирантов и ординаторов также не будут призывать по мобилизации, потому что они тоже считаются обучающимися. При этом ранее на портале «Объясняем.РФ» было указано, что заочники могут попасть под мобилизацию по решению комиссии.

Незадолго до публикации документа главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале анонсировала указ Путина, назвав при этом президента «начальником».

Власти Украины после объявленной в России частичной мобилизации допустили призыв «всех или очень многих» студентов в армию. «Если в России мобилизуют миллион, то о каком выезде вы говорите? Нам могут понадобиться все. Вы вообще хотите, чтобы Украина уцелела, или хотите решить свою личную проблему c обучением в Сорбоне либо в Оксфорде?», — заявил советник офиса украинского президента Алексей Арестович в эфире программы «Фейгин* Live».

Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Он объяснил это решение необходимостью «защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях».

* Марк Фейгин внесен Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов

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