Адвокат экс-главреда Tatler заявил, что тот выполнял задания Собчак для канала «Тушите свет»

Адвокат бывшего главного редактора Tatler Ариана Романовского, арестованного по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, заявил, что его подзащитный выполнял заказы журналистки Ксении Собчак. Об этом сообщил «РБК».
По словам защитника, между Собчак и Романовским, а также Тамерганом Бигаевым и Замирой Рамазановой были заключены гражданско-правовые договоры на создание материалов для телеграм-канала «Тушите свет». Адвокат Бигаева подтвердила, что тот выполнял задания Собчак.
Одним из условий контрактов было соблюдение конфиденциальности. В случае нарушения этого пункта договора Собчак могла потребовать с исполнителей штраф в размере 5 млн рублей.
Одна из публикаций в «Тушите свет» стала поводом для возбуждения дела против Романовского. В материале упоминался Сергей Чемезов. Некие лица, по версии следствия, требовали у главы «Ростеха» 11 млн рублей за удаление из канала информации, которая может повредить его интересам, в течение года.
В качестве доказательства вымогательства в деле фигурировало сообщение подчиненного Чемезова — Андрея Балдухаева. Защита Романовского считает, что в материалах «отсутствуют объективные доказательства», а причастность экс-главреда Tatler к преступлению не изучили должным образом.
Кроме того, адвокат настаивает, что сведения в телеграм-канале не были эксклюзивными — их взяли из публикаций других изданий. В статье, по словам юриста, утверждалось, что Чемезов присутствовал на дне рождении миллиардера Андрея Бокарева, с которым они «дружат с детства».