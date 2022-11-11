Адвокат экс-главреда Tatler заявил, что тот выполнял задания Собчак для канала «Тушите свет»

Кроме того, адвокат настаивает, что сведения в телеграм-канале не были эксклюзивными — их взяли из публикаций других изданий. В статье, по словам юриста, утверждалось, что Чемезов присутствовал на дне рождении миллиардера Андрея Бокарева, с которым они «дружат с детства».