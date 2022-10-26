СМИ: в загородном доме Ксении Собчак проходят обыски

В загородном доме телеведущей Ксении Собчак проходят обыски. Об этом пишут телеграм-канал «112», а также ТАСС.

Оперативники прибыли в элитный коттеджный поселок «Горки-8» в Подмосковье. Связано ли это с задержанием коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова, телеграм-канал не уточняет.

Источник ТАСС заявляет, что обыски проходят по делу против Суханова. «У самой Собчак никакого процессуального статуса нет», — сказал собеседник агентства.

О задержании Суханова накануне сообщили источники Varlamov News. Телеграм-канал отметил, что против Суханова может быть возбуждено уголовное дело, однако не уточнил, какое именно.

Позже Ксения Собчак подтвердила эту информацию. По ее словам, Кирилл Суханов подозревается в вымогательстве.

«Это просто бред, смех, нонсенс. Кирилл бизнесмен и наш рекламщик, я и вся моя редакция расцениваем это как очередное давление на журналистику в стране. К нам не за что докопаться, и это их бесит. Они постоянно задерживают моих журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело. Адвокат с ним на связи. Мы следим», — написала Собчак.