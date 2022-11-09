Блогера Некоглая депортируют из России из‑за нарушения закона о миграции

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что обратится в Генпрокуратуру и МВД с просьбой проверить ролик блогера Некоглая, в котором он спародировал российского солдата. По ее мнению, в видео блогера есть признаки нарушения статьи о дискредитации армии.