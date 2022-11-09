Реклама
Новости
Блогера Некоглая депортируют из России из‑за нарушения закона о миграции
Дарья Мельникова
Сегодня в 15:52
Обновлено в 17:13:

Суд принял решение об экстрадиции блогера Некоглая за нарушение миграционного законодательства. Об этом пишут РИА «Новости».

Его также оштрафовали на 5000 рублей.

Полиция задержала в Москве блогера Николая Лебедева, известного как Некоглай, который ранее выложил ролик с пародией на российского солдата. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник издания заявил, что задержание блогера может быть связано с нарушением миграционного законодательства. Некоглая могут депортировать, пишет ТАСС.

«Его задержали, юрист у него есть, больше пока ничего сказать не могу», — сказал президент агентства Invite, которое представляет интересы блогера, Роберто Панчвидзе.

По данным телеграм-канала Mash, Некоглай является гражданином Молдавии. У блогера не оказалось при себе паспорта, поэтому он был задержан до выяснения личности.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что обратится в Генпрокуратуру и МВД с просьбой проверить ролик блогера Некоглая, в котором он спародировал российского солдата. По ее мнению, в видео блогера есть признаки нарушения статьи о дискредитации армии.

Она назвала тиктокера «выродком» и заявила, что в своем видео Некоглай «глумится над подвигом нашего солдата, героически дважды отбившегося от атаки дрона с гранатами Вооруженных сил Украины».

расскажите друзьям
люди
Николай ЛебедевРоберто ПанчвидзеЕкатерина Мизулина
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»