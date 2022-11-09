Блогера Некоглая депортируют из России из‑за нарушения закона о миграции

Полиция задержала в Москве блогера Николая Лебедева, известного как Некоглай, который ранее выложил ролик с пародией на российского солдата. Об этом пишет РИА «Новости».
«Его задержали, юрист у него есть, больше пока ничего сказать не могу», — сказал президент агентства Invite, которое представляет интересы блогера, Роберто Панчвидзе.
По данным телеграм-канала Mash, Некоглай является гражданином Молдавии. У блогера не оказалось при себе паспорта, поэтому он был задержан до выяснения личности.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что обратится в Генпрокуратуру и МВД с просьбой проверить ролик блогера Некоглая, в котором он спародировал российского солдата. По ее мнению, в видео блогера есть признаки нарушения статьи о дискредитации армии.
Она назвала тиктокера «выродком» и заявила, что в своем видео Некоглай «глумится над подвигом нашего солдата, героически дважды отбившегося от атаки дрона с гранатами Вооруженных сил Украины».