Прокуратура призналась, что сорвала концерт Anacondaz из‑за поддержки Навального и критики властей

Полиция сорвала июльский концерт Anacondaz в Екатеринбурге из‑за того, что музыканты поддерживали Алексея Навального, критиковали органы власти и осуждали спецоперацию. Об этом заявили в областной прокуратуре, письмо ведомства опубликовал в телеграме глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Прокуратура объяснила, почему был сорван концерт, в ответ на иск музыкантов. В ведомстве заявили, что направили на мероприятие полицию, чтобы не допустить «провокационных политических заявлений и заявлений, направленных на дискредитацию ВС РФ».
Anacondaz же утверждают, что все согласования с властями у них были, а полиция нарушила полномочия и отреагировала неадекватно. Кроме того, по словам Чикова, организаторы концерта предоставили официальные письма о том, что в ходе выступления никаких лозунгов звучать не будет.
Anacondaz судятся с властями по поводу срыва двух концертов — 23 июля в Екатеринбурге и 28 июля в Перми. На пермский концерт тоже явилась полиция, а музыканты успели отыграть лишь четыре песни.
После начала спецоперации с отменами концертов (и административными делами) в России столкнулись десятки артистов, критиковавших действия российских властей. Среди них «Би-2», «Каста», «ДДТ», Манижа и «АлоэВера». Часть музыкантов, например Монеточка, Noize MC и Оксимирон, сами отказались выступать в РФ, а вместо этого устроили выступления в поддержку украинских беженцев за границей.