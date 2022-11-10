Прокуратура призналась, что сорвала концерт Anacondaz из‑за поддержки Навального и критики властей

Anacondaz же утверждают, что все согласования с властями у них были, а полиция нарушила полномочия и отреагировала неадекватно. Кроме того, по словам Чикова, организаторы концерта предоставили официальные письма о том, что в ходе выступления никаких лозунгов звучать не будет.