Anacondaz перенесли все концерты на следующий год «из‑за давления властей на площадки»

Российская группа Anacondaz перенесла все концерты, запланированные на 2022 год. Об этом музыканты сообщили в своем телеграм-канале.

«Из‑за давления властей на концертные площадки и организаторов мы вынуждены объявить о переносе всех наших шоу, запланированных на 2022 год в России. Билеты будут действительны, менять их не нужно», — говорится в сообщении группы.

Ближайшее выступление, которое должно было состояться 19 августа в Рязани, перенесено на 11 марта 2023 года. Самое позднее, запланированное на 17 ноября в Новосибирске, пройдет 22 апреля.

«Кроме того, вместе с нашими друзьями из правозащитной группы „Агора“ мы начинаем судебные процессы против властей за срывы концертов в Екатеринбурге и Перми», — заключили Anacondaz.

Концерт в Екатеринбурге, о котором идет речь, был отменен 23 июля по требованию полиции. Таким же образом было сорвано выступление группы в Перми 28 июля — Anacondaz успели исполнить всего 4 песни.