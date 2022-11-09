Ноэл Галлахер заявил, что его следующий альбом выйдет в мае 2023-го

Галлахер неожиданно упомянул релиз пластинки, отвечая на вопрос о том, как он оценивает игру футбольного клуба «Манчестер Сити», за который болеет. Музыкант ответил: «У команды все хорошо, у нас хороший сезон. Надеюсь, в мае следующего года мы будем в Стамбуле [в финале Лиги чемпионов УЕФА], когда выйдет мой новый альбом».