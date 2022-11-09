Ноэл Галлахер заявил, что его следующий альбом выйдет в мае 2023-го

Британский рок-музыкант Ноэл Галлахер назвал дату выхода следующего альбома своей группы Noel Gallagher’s High Flying Birds. Экс-участника Oasis цитирует The Sun.
Галлахер неожиданно упомянул релиз пластинки, отвечая на вопрос о том, как он оценивает игру футбольного клуба «Манчестер Сити», за который болеет. Музыкант ответил: «У команды все хорошо, у нас хороший сезон. Надеюсь, в мае следующего года мы будем в Стамбуле [в финале Лиги чемпионов УЕФА], когда выйдет мой новый альбом».
«Было бы идеально. Это время моего дня рождения — он вполне может стать лучшим днем рождения», — добавил он. Ноэл Галлахер родился 29 мая — в 2023-м ему исполнится 56 лет.
О грядущей записи пока почти ничего не известно, включая название. Музыкант отказался раскрывать его и в этой беседе. На данный момент составить предварительное впечатление о пластинке можно по одному демо и одному треку.
После того как группа Oasis распалась в 2009-м из‑за конфликта братьев Галлахер, оба начали собственные музыкальные карьеры. Лиам сначала собрал коллектив Beady Eye, а затем переключился на сольную работу. Ноэл создал проект Noel Gallagher’s High Flying Birds в 2010 году. Его последний к текущему моменту альбом «Who Built the Moon?» вышел в 2017-м.