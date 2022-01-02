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Ноэл Галлахер представил демозапись новой песни Noel Gallagher’s High Flying Birds

Денис Ламехов
Сегодня в 12:50

Британский рок-музыкант Ноэл Галлахер представил демо песни с грядущего альбома группы Noel Gallagher’s High Flying Birds. Трек появился на всех стриминговых площадках.

Композиция получила название «Trying to Find a World That’s Been and Gone: Part 1». «Подумал, что вам может захотеться послушать эту работу — по звучанию она как раз подходит для Нового года», — написал артист в твиттере. Галлахер исполняет песню под аккомпанемент акустической гитары, на заднем плане слышен звон колокольчиков.

Музыкант добавил, что закончил сочинять предстоящий альбом и записывать к нему демо. Его предыдущий полноформатник «Who Built the Moon?» увидел свет в 2017 году.

После того как группа Oasis распалась в 2009-м из‑за конфликта братьев Галлахер, оба начали сольную карьеру. Ноэл создал проект Noel Gallagher’s High Flying Birds в 2010 году.

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