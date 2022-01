Ноэл Галлахер представил демозапись новой песни Noel Gallagher’s High Flying Birds

Британский рок-музыкант Ноэл Галлахер представил демо песни с грядущего альбома группы Noel Gallagher’s High Flying Birds. Трек появился на всех стриминговых площадках.

Композиция получила название «Trying to Find a World That’s Been and Gone: Part 1». «Подумал, что вам может захотеться послушать эту работу — по звучанию она как раз подходит для Нового года», — написал артист в твиттере. Галлахер исполняет песню под аккомпанемент акустической гитары, на заднем плане слышен звон колокольчиков.