Ноэл Галлахер выложил трек «Pretty Boy». В записи поучаствовал экс-гитарист The Smiths Джонни Марр

Она войдет в грядущий альбом коллектива. Кроме примерной даты выхода пластинки — 2023 год, — о ней ничего неизвестно. Галлахер заявил: «Этот трек был первым, что я написал для нового альбома, первым, что я записал в виде демо, и первым, над чем я завершил работу. Будет верно, если он будет первым, что люди услышат».