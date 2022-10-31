Ноэл Галлахер выложил трек «Pretty Boy». В записи поучаствовал экс-гитарист The Smiths Джонни Марр

Группа британского рок-музыканта Ноэла Галлахера Noel Gallagher’s High Flying Birds представила песню «Pretty Boy» — она записана при участии бывшего гитариста The Smiths Джонни Марра. Композицию можно послушать здесь.
Она войдет в грядущий альбом коллектива. Кроме примерной даты выхода пластинки — 2023 год, — о ней ничего неизвестно. Галлахер заявил: «Этот трек был первым, что я написал для нового альбома, первым, что я записал в виде демо, и первым, над чем я завершил работу. Будет верно, если он будет первым, что люди услышат».
Заявление музыканта выглядит противоречиво на фоне того, что в январе он выложил другой трек с будущей пластинки — пусть и в виде демоверсии. Он получил название «Trying to Find a World That’s Been and Gone: Part 1».
К началу 2022 года все песни были написаны, работа над демо закончена. По словам артиста, готовящийся релиз получит преимущественно оркестровое звучание.
После того как группа Oasis распалась в 2009-м из‑за конфликта братьев Галлахер, оба начали собственные музыкальные карьеры. Ноэл создал проект Noel Gallagher’s High Flying Birds в 2010 году. Лиам сначала собрал коллектив Beady Eye, а затем переключился на сольную работу.