Реклама
Новости
Зеленский назвал условия, при которых Украина готова к переговорам
Виктория Шанина
Сегодня в 08:40

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видеообращение в своем инстаграме*. Он обозначил условия, при которых Украина готова к мирным переговорам с Россией.

Условия:

  • восстановление территориальной целостности Украины;
  • уважение к уставу ООН;
  • компенсация всех убытков;
  • наказание военных преступников;
  • гарантии, что этого больше не повторится.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем твиттере накануне написал, что страна никогда не отказывалась от переговоров с Россией. По его словам, позиция Киева «известна и открыта»: переговоры возможны только после вывода войск с украинской территории.

«[Президент РФ Владимир] Путин готов? Очевидно, нет. Поэтому мы конструктивны в своей оценке: поговорим со следующим руководителем РФ», — заявил Подоляк.

В конце сентября Путин публично призвал Киев к переговорам. Зеленский ответил, что Украина не будет проводить переговоры с Россией, пока президентом остается Владимир Путин.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

расскажите друзьям
теги
ООН
люди
Владимир ПутинМихаил ПодолякВладимир Зеленский
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»