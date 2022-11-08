Зеленский назвал условия, при которых Украина готова к переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видеообращение в своем инстаграме*. Он обозначил условия, при которых Украина готова к мирным переговорам с Россией.
Условия:
- восстановление территориальной целостности Украины;
- уважение к уставу ООН;
- компенсация всех убытков;
- наказание военных преступников;
- гарантии, что этого больше не повторится.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем твиттере накануне написал, что страна никогда не отказывалась от переговоров с Россией. По его словам, позиция Киева «известна и открыта»: переговоры возможны только после вывода войск с украинской территории.
«[Президент РФ Владимир] Путин готов? Очевидно, нет. Поэтому мы конструктивны в своей оценке: поговорим со следующим руководителем РФ», — заявил Подоляк.
* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.