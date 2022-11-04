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Путин: в России мобилизовано 318 тыс. человек — «потому что добровольцы идут»
Виктория Шанина
Сегодня в 16:28

В рамках мобилизации для участия в спецоперации на Украине мобилизовано 318 тыс. россиян. Об этом Владимир Путин сообщил во время церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому в Москве, пишет РИА «Новости».

«У нас 318 уже тысяч [мобилизованных]. Почему 318 тысяч? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается», — заявил президент.

По его словам, «боевые задачи в российских войсках выполняют» 49 тыс. человек. Все остальные проходят подготовку.

«Это очень большое количество людей. Семьи — мамы, отцы, дети, жены — остались. Конечно, государство делает все, чтобы их поддержать», — сказал Путин.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 28 октября отчитался перед Путиным о завершении мобилизационного задания, которое предполагает призыв на военную службу 300 тыс. россиян. Он тогда заявил, что в зону боевых действий на территории Украины отправлены уже 82 тыс. человек, а 218 тыс. мобилизованных проходят подготовку.

Позже Владимир Путин, сославшись на доклад главы Минобороны Сергея Шойгу, сказал, что на спецоперацию отправлены 40 тыс. человек, а остальные 260 тыс. призванных граждан «вообще не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку».

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