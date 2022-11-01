«Я с юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена»: Путин о мобилизации

Президент России Владимир Путин сообщил о завершении в стране частичной мобилизации. Такое заявление он сделал в ходе пресс-конференции после саммита в Сочи с лидерами Армении и Азербайджана, пишет РИА «Новости».
Путин уточнил, что соответствующий указ он пока не подписывал. Президент не уверен, нужен ли он вообще.
«Откровенно говоря, я даже не задумывался об этом, я с юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена. Но она завершена, точка поставлена», — сказал Путин.
Сама частичная мобилизация была объявлена указом, поскольку «по-другому это невозможно». По словам Путина, «это было сделано по предложению министерства обороны».
Владимир Путин также заявил, сославшись на доклад главы Минобороны Сергея Шойгу, что 260 тыс. человек, призванных в рамках частичной мобилизации, «вообще не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку».
Шойгу отчитался перед Путиным о завершении мобилизационного задания 28 октября. Министр обороны тогда заявил, что в зону боевых действий на территории Украины отправлены уже 82 тыс. человек, а 218 тыс. мобилизованных проходят подготовку.