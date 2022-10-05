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Минкульт: прокат фильмов без согласия правообладателей противоречит международным договорам России
Денис Ламехов
Сегодня в 13:44

Прокат фильмов в России без согласия их правообладателей противоречит международным договорам страны в сфере интеллектуальной собственности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ответ Министерства культуры депутату Госдумы Бийсултану Хамзаеву.

Ранее Хамзаев попросил Минкульт разрешить такую схему проката — правообладателям при этом предложили бы открыть в России счета для получения процента с показов.

К договорам, в соответствии с которыми такой метод невозможен, относятся Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений и Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), указали в министерстве.

Там отметили, что интеллектуальные права не зависят от права собственности и иных вещных прав на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

В связи с этим внесение аудиовизуальных произведений в список товаров, в отношении которых не могут применяться отдельные положения ГК РФ о защите исключительных прав, не представляется возможным.

В июле с инициативой освободить кинотеатры от ответственности за показ фильмов без согласия остановивших работу в России студий выступила Ассоциация владельцев кинотеатров. В объединении указывали, что сейчас показ картин без договора или лицензии карается рядом уголовных и административных статей: 146 УК РФ, 7.12 и 14.58 КоАП РФ, 1252, 1301, 1311 ГК РФ.

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