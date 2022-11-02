В Липецкой области уволили военкома за плохую организацию мобилизации

Военного комиссара Елецкого района Липецкой области Николая Селянина уволили за ненадлежащую организацию частичной мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.
В том числе Селянин призывал мужчин, имеющих отсрочку.
Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что отправит в отставку глав районов, которые будут плохо работать с семьями мобилизованных жителей.
Это не первый случай, когда военкома отправляют в отставку из‑за нарушений в организации мобилизации. Подобные случаи были замечены в Хабаровском крае и Магаданской области.
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