В Магадане военкома отправили в отставку из‑за ошибок при мобилизации

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Сегодня в 10:22

В Магаданской области военного комиссара отправили в отставку из‑за ошибок по время частичной мобилизации. Об этом пишут РИА «Новости» со ссылкой на губернатора Сергея Носова.

Временно исполняющим обязанности стал офицер от Восточного военного округа. Кандидатура на постоянную основу сейчас подыскивается.

По словам Носова, временно исполняющий обязанности офицер организовал работу дезорганизованного в первые дни военкомата. «И просто за счет своих профессиональных и волевых качеств он поставил все на свои места. На всем понятные рельсы, цифры, имена, фамилии», — добавил он.

Ранее Носов и члены регионального отделения ОНФ неоднократно заявляли об ошибках при проведении частичной мобилизации в области. Сейчас с каждой из них подробно разбираются.

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