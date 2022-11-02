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«Вкусно — и точка» регистрирует логотипы для будущей доставки
Виктория Шанина
Сегодня в 18:29

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» подала в Роспатент две заявки на регистрацию логотипа для сервиса доставки еды. Об этом пишет АГН «Москва», в распоряжение которого попали соответствующие документы.

Заявку на регистрацию брендов подало ООО «Система ПБО» — владелец «Вкусно — и точка». Вариантов логотипа два — зеленый и оранжевый, отличаются они только по цвету.

В пресс-службе сети агентству рассказали, что доставка, как и планировалось изначально, начнет работать до конца года.

В конце сентября гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев заявил, что доставка — одно из приоритетных направлений работы сети. Руководство ведет переговоры с сервисами доставки «Яндекс» и Delivery Club, а также с другими игроками рынка.

В конце октября в СМИ появились сообщения о том, что владелец общепита Александр Говор якобы решил не запускать доставку, потому что у руководства «и так забот хватает». Позже во «Вкусно — и точка» эту информацию опровергли.

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