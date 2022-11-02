Заявку на регистрацию брендов подало ООО «Система ПБО» — владелец «Вкусно — и точка». Вариантов логотипа два — зеленый и оранжевый, отличаются они только по цвету.
В пресс-службе сети агентству рассказали, что доставка, как и планировалось изначально, начнет работать до конца года.
В конце октября в СМИ появились сообщения о том, что владелец общепита Александр Говор якобы решил не запускать доставку, потому что у руководства «и так забот хватает». Позже во «Вкусно — и точка» эту информацию опровергли.