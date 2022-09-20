Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» планирует запустить доставку до конца года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Олега Пароева.
«Доставка — еще один приоритет для нас, ведем сейчас переговоры с нашими бывшими партнерами — „Яндексом“ и Delivery Club, с которыми мы работали раньше. Мы ведем переговоры и с другими игроками», — сказал он.
По словам Пароева, формат доставки пока не определен.
Ранее гендиректор сети заявлял, что «Вкусно — и точка» запустит свою собственную доставку в конце августа — начале сентября. Он уточнял, что для этого должны открыться все рестораны сети.
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