Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» планирует запустить доставку до конца года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Олега Пароева.

«Доставка — еще один приоритет для нас, ведем сейчас переговоры с нашими бывшими партнерами — „Яндексом“ и Delivery Club, с которыми мы работали раньше. Мы ведем переговоры и с другими игроками», — сказал он.