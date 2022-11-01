Стивен Кинг удалит Twitter, если Илон Маск введет подписку на синюю галочку

На аккаунт Стивена Кинга в твиттере подписаны почти 7 млн человек. Его твиты набирают, как правило, более 1000 комментариев, 500 репостов и 10 тыс. лайков. Некоторые, особенно вирусные, в разы больше. Страница Кинга — одна из самых активных и популярных в твиттере.