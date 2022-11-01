Стивен Кинг удалит Twitter, если Илон Маск введет подписку на синюю галочку

Писатель Стивен Кинг в своем твиттер-аккаунте заявил, что перестанет пользоваться Twitter, если новый владелец соцсети Илон Маск введет платную подписку на синюю галочку, которая подтверждает, что аккаунт действительно принадлежит конкретному человеку.
«20 долларов в месяц, чтобы сохранить мою галочку? К черту, это они должны мне платить. Если [подписку] введут, я уйду», — написал Кинг.
В комментариях писателю заявили, что это странная позиция, так как он может позволить себе платить 20 долларов в месяц. Стивен Кинг ответил: «Дело не в деньгах. Это дело принципа».
На аккаунт Стивена Кинга в твиттере подписаны почти 7 млн человек. Его твиты набирают, как правило, более 1000 комментариев, 500 репостов и 10 тыс. лайков. Некоторые, особенно вирусные, в разы больше. Страница Кинга — одна из самых активных и популярных в твиттере.
В конце октября Илон Маск закрыл сделку по покупке Twitter и возглавил руководство соцсети. Спустя несколько дней стало известно, что бизнесмен планирует увеличить стоимость платной подписки с 4,99 до 19,99 доллара, а также включить в нее верификацию (синюю галочку). Таким образом, пользователи соцсети без платной подписки не смогут получать галочку.