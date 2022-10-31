Списки работников уже составляются, сам процесс стартует на этой неделе. О возможных массовых сокращениях ряд СМИ писал и раньше. Среди них — The New York Times, в чьем материале указывалось, что Маск начнет увольнять работников до 1 ноября, чтобы не предоставлять им опционы на акции компании. Когда об этой статье написал один из пользователей твиттера, упомянув аккаунт Маска, тот ответил: «Неверно».