Социальная сеть Twitter может ввести плату за верификацию профилей — подтверждение того, что аккаунт действительно принадлежит конкретному человеку, маркированное голубой галочкой. Об этом пишет The Verge со ссылкой на внутренние документы сервиса и данные источников.
Подписка
Это инициатива Илона Маска, закрывшего сделку по покупке соцсети в конце октября. У себя в твиттере он написал: «Прямо сейчас перестраиваем весь процесс проверки».
По информации издания, Маск намерен включить верификацию в подписку. В своей текущей версии она носит название Twitter Blue, стоит 4,99 доллара в месяц и позволяет пользователям отключать рекламу, настраивать значки приложений, отменять твиты, добавлять их в закладки, использовать режим чтения для более удобного просмотра тредов. В обновленной версии ее цена составит 19,99 долларов.
Абсолютное большинство платформ предлагают функцию верификации бесплатно — Twitter станет первопроходцем, если данные о намерениях Маска подтвердятся.
У пользователей, чьи страницы уже верифицированы, будет 90 дней, чтобы оформить подписку, — в противном случае синие галочки они потеряют. Работающие над проектом сотрудники должны запустить функцию до 7 ноября, иначе они будут уволены, передает издание.
Сокращения — или отсутствие таковых
The Verge также пишет, что Илон Маск планирует массовые сокращения персонала социальной сети, а советниками в этом процессе выступают разработчики из другой его компании — Tesla. Увольнения, по информации издания, коснутся «менеджеров среднего звена и инженеров, которые в последнее время не вносили свой вклад в кодовую базу».
Списки работников уже составляются, сам процесс стартует на этой неделе. О возможных массовых сокращениях ряд СМИ писал и раньше. Среди них — The New York Times, в чьем материале указывалось, что Маск начнет увольнять работников до 1 ноября, чтобы не предоставлять им опционы на акции компании. Когда об этой статье написал один из пользователей твиттера, упомянув аккаунт Маска, тот ответил: «Неверно».
В первые же сутки после покупки платформы Маск уволил ее гендиректора Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и распорядился изменить главную страницу Twitter в том виде, в котором она предстает перед незарегистрированными пользователями. Теперь там появились новости и популярные твиты, ранее была лишь форма для регистрации. «Илон Маск не тратит время попусту, когда дело касается того, чтобы менять Twitter», — пишет The Verge.
Издание отмечает, что при прежнем руководстве согласование такого шага всеми командами могло занять несколько недель. Бывший топ-менеджер соцсети, чье имя не называется, об инициативах Маска отозвался так: «Это однозначно один из способов дать понять, что теперь вы здесь главный».