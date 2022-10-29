Людмила Нарусова, мать Ксении Собчак, назвала фейком сообщения об уходе с поста сенатора

Людмила Нарусова назвала фейком информацию об уходе с поста сенатора на следующей неделе. Ранее ее дочь, журналистка Ксения Собчак, покинула Россию, а теперь проходит свидетелем по делу о вымогательстве.

«На следующей неделе Людмила Нарусова уйдет в отставку с поста сенатора СФ. Заявление уже написано и будет оглашено в ближайшее время», — написано в посте телеграм-канала «Ракова позвонит». Авторы не стали называть источники информации, но пометили сообщение как инсайд.

Нарусова, в свою очередь, объяснила появление фейка тем, что «кому‑то очень хочется» ее отставки. В аппарате Совфеда тоже добавили, что это фейк.

Полномочия Нарусовой в Совфеде подойдут к концу в сентябре 2026 года.

Ее дочь Собчак на данный момент, по информации ТАСС, проходит свидетелем по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. В загородном доме Ксении Собчак в подмосковном поселке «Горки-8» прошли обыски. Сама журналистка выехала в Литву через Беларусь.

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