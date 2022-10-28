Журналистка Ксения Собчак — свидетель по делу о вымогательстве, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Агентство отмечает, что следователь МВД отменил постановление о привлечении Собчак в качестве подозреваемой. Ранее сегодня, 28 октября, РБК — также со ссылкой на источники — сообщал, что у журналистки нет статуса в этом уголовном деле.

Ранее ТАСС писал, что следователь дал оперативникам постановление о задержании журналистки, но ей удалось скрыться. Она якобы купила авиабилеты в Дубай и в Турцию, чтобы запутать оперативников. Затем, по данным собеседника агентства, Собчак выехала в Литву через Беларусь. Литовская сторона ее приезд подтвердила.

Речь идет об уголовном деле о вымогательстве в особо крупном размере, где в качестве обвиняемых проходят коммерческий директор Собчак Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский (Кузьмин). Они арестованы. По версии следствия, Суханов и Романовский вымогали 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова.

Им вменяется пункт «б» части 3 статьи 163 УК (вымогательство в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней — 15 лет лишения свободы. В суде во время рассмотрения вопроса о заключении их под стражу фамилия Ксении Собчак не звучала, отмечал РБК.